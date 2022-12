Burgers vieren overwinning in dossier-Huts, maar nog lang niet duidelijk wat er met de gronden zal gebeuren

GentEen 50-tal Gentenaars heeft zaterdag een feestje gevierd om de overwinning in de zaak ‘gronden-Huts’ te vieren. De rechtbank oordeelde dat de verkoop van deze OCMW-gronden in Zeeland aan Fernand Huts nietig is. “Nu is het aan de gemeenschap om te beslissen wat er met de gronden moet gebeuren”, aldus de actievoerders. Maar is dat wel zo?

Om te beginnen is het arrest nog niet betekend, en dus nog niet uitvoerbaar. De stad overweegt nog een cassatieberoep, al is de kans klein dat het zover komt. De stad is het oneens met de inhoud van het arrest, maar het Hof van Cassatie gaat enkel over procedurefouten. Wordt het vonnis alsnog betekend, dat blijft de vraag hoe het moet worden uitgevoerd. Een deel van de grond die het OCMW verkocht aan Fernand Huts is immers al doorverkocht aan derden, die niet in deze rechtszaak zijn betrokken. Het is aan de rechtbank om de uitvoeringsmodaliteiten van het arrest te bepalen.

Volledig scherm De actievoerders hebben een eigen 'vrouwe justitia', en brachten die ook vorige maand al mee naar de Gentse gemeenteraad © VDS

Komt de grond toch terug naar de stad, dan is het nog maar de vraag wat ermee moet gebeuren. De stad heeft een moratorium dat nog 2 jaar geldt, waarin beslist is geen landbouwgronden meer te verkopen. Maar wat moet er dan wel mee gebeuren? Als de gronden opnieuw verpacht wordt aan landbouwers, dan is dat meteen voor enkele decennia, en een pachtovereenkomst brengt nauwelijks geld op. Ook de verkoop van landbouwgrond is overigens geen vetpot, het is immers geen bouwgrond. De gronden gewoon onbewerkt laten liggen en laten verwilderen is ook niet echt een optie, en ze zonder officiële pachtovereenkomst laten bewerken door landbouwers, is concurrentievervalsing.

Strop

Het dossier zit dus strop, maar dat weerhield de actiegroep er niet van om een feestje te bouwen, al is het maar omwille van de principiële overwinning van ‘David tegen Goliath’. Een 50-tal Gentenaars verzamelde daarvoor in de Kogelstraat. “Er was muziek, ‘HUTS’-epot, een lezing van professor Dirk Löhr uit Trier over het belang van publieke grond voor wonen en boeren, en een nieuw lied over onbetaalbaar wonen”, zegt Raf Verbeke. “En 19 december staan we weer paraat, voor de gemeenteraad. Wij laten dit dossier niet los.”

