Buren te luid? Feestje organiseren? Toon uit Gent wil met de ‘Burometer’ mensen dichter bij elkaar brengen

GENTJe buren werken al drie dagen aan hun keuken, één groepje jongeren blijft consequent tot 1 uur ‘s nachts muziek spelen of je organiseert zelf een feestje en je wil dat even aan je buurt laten weten? Met de ‘burometer’, een concept van Toon Kympers, wil hij mensen met elkaar laten praten. “Het is géén verklikker, integendeel. Het moet zelfs een beetje preventief werken”.

In een grootstad is burenlawaai of overlast een tikkeltje onvermijdelijk. Om niet telkens opnieuw de wijkpolitie of ombudsdienst te moeten inschakelen, sleutelt Toon Kympers aan de Burometer. Dat is een website waar je meldingen kan doen over problemen in je buurt én zelf preventief al kan aangeven dat je iets organiseert waar je buren impact van kunnen ondervinden.

Melden en belonen

“Het idee ontstond op een innovatiemoment voor makelaars uit de hele sector, PropTech”, legt Kympers uit. Zelf werkt hij bij vastgoedbedrijf Revive, dat onder andere de Arsenaalsite en oude Vynckierfabriek zal transformeren. “Omdat we als makelaars in grote projecten maar al te goed weten hoe je moet overleggen over werken, zochten we naar een manier om dat ook voor buren, kantoorgebouwen en dergelijke te organiseren. Op een zachte manier, zonder het vingertje”.

De website heeft twee functies: enerzijds kan je via een qr-code overlast melden of via de website zelf aangeven dat je iets organiseert. Anderzijds worden die data samengevoegd, zodat beheerders, bijvoorbeeld de syndicus van een appartementsblok, probleemzones kunnen opmerken. “Melden kan anoniem én eventueel met naam. Wie zelf pro-actief overlast probeert aan te geven, zoals de melding van een feestje in je tuin, zal daar beloningen voor krijgen. Zoals een ruilmunt. Zo willen we buurten en gemeenschappen ook wat samenbrengen”, klinkt het bij Kympers.

Van idee naar praktijk

Voor alle duidelijkheid: de Burometer bestaat nog niet. Kympers werkte samen met drie anderen aan het project tijdens het PropTech-weekend, maar het moet nog volledig uitgewerkt worden. “We staan dus zeker open voor kritische vragen”. Tijdens dat weekend werd er overigens nog aan 40 andere projecten gesleuteld, zoals een goedkope CO2-melder. De Burometer kwam als winnaar uit de bus en krijgt als prijs een innovatieweekend in Amsterdam. Daar wordt er verder aan gewerkt.

Toegegeven, de Burometer klinkt een béétje als een kliklijn. “Dat is absoluut niet de bedoeling”, zegt Kympers. “We werken ook aan systemen waardoor herhaaldelijke melders een beetje in het oog gehouden worden. Tegelijk kunnen we, omdat het probleem gemeld wordt, kijken hoe groot het precies is. Een realiteitstoets, zeg maar. Uiteraard moeten we ook de privacy van de mensen in het oog houden”. Nog een probleem waar Kympers en zijn team zich het hoofd over breken: de balans tussen een buurt zelf iets laten oplossen en meldingen naar de autoriteit. “We zetten er de komende maanden en jaren hard op in om van de Burometer iets mooi te maken”. Tot dan drukt u best even op de bel van de buren als de verbouwingen wat laat op de avond doorgaan.