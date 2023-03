Buffalo’s zamelden al 8.000 euro in voor Turks nooddorp: “Match tegen Başakşehir is er een van vriendschap en solidariteit”

KAA Gent zamelde ondertussen al 8.000 euro in voor het nooddorp ‘Klein Gent’ in Kirikhan, een stad op de Turks-Syrische grens die hevig te lijden had onder de aardbeving van begin februari. Donderdag tijdens de match tegen Istanbul Başakşehir zal er eveneens een herdenkingsmoment zijn voor de slachtoffers.

De voorbije weken hebben KAA Gent-supporters 8.000 euro ingezameld voor het nooddorp ‘Klein Gent’ dat momenteel in Kirikhan wordt gebouwd. Dit nooddorp is een initiatief van de Gentse organisatie Burgerplicht. Zij hebben verschillende Gentse socio-culturele verenigingen samengebracht om voor deze héél concrete hulp in het rampgebied te zorgen. Met het geld dat ingezameld werd door de KAA Gent-supporters, KAA Gent en de KAA Gent Foundation kan nu een tweede Buffalo woonunit geplaatst worden.

Ook de Europese wedstrijd KAA Gent - Istanbul Başakşehir van donderdagavond staat in het teken van de internationale solidariteit met de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. In minuut 4 - de aardbeving gebeurde op 6 februari om 4u17 - zullen alle aanwezigen de slachtoffers van de aardbevingen gedenken met gsm-lichtjes.

Match van vriendschap

De club verwelkomt donderdag ook vele honderden Gentenaars met een Turkse migratieachtergrond. De meesten van hen zullen plaatsnemen in de vakken 326 en 327.

“Uiteraard zijn er in de Turkse gemeenschap van onze stad ook heel wat KAA Gent-supporters en -sympathisanten die als geregistreerde supporter plaats kunnen nemen in het stadion. We roepen iedereen op om van deze Europese ontmoeting een wedstrijd van vriendschap en solidariteit te maken. Wij zijn allemaal Gent”, zo laat de club weten op haar website.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.