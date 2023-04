Buffalo’s nemen afscheid van Peter (57) na fataal ongeval in station: “Brit in hart en nieren, maar verliefd geworden op KAA Gent”

Barman Robin (25) ontwaakt na twee weken uit coma: “Van zware ongeval met bus herinnert hij zich niets meer”

Robin (25), de barverantwoordelijke van de Porter House in de Overpoort die eind maart in levensgevaar in het ziekenhuis belandde na een zwaar verkeersongeval in het centrum van Gent, is ontwaakt uit zijn coma. Dat bevestigt zijn tante aan onze redactie.