Bubbelthee-bar geopend in Veldstraat: “De populariteit van het drankje is enorm gestegen”

GentTijdens het shoppen in de Veldstraat kan je vanaf nu stoppen in de Bubble Bar. Zoals de naam doet vermoeden kan je hier allerlei soorten bubbelthee, ijsgekoelde of hete gezoete thee met melk, proeven. Een hype die is overgewaaid vanuit het Oosten.

Gent had al twee bubbelthee-bars en heeft er nu een derde bij: Bubble Bar in de Veldstraat. Uitgebaat door Goi Nikhomkham en haar man Kwok-wai Fan. Goi is Australisch met Thaise ouders. Kwok-wai groeide op in Antwerpen nadat zijn ouders verhuisden vanuit Hongkong.

Het duo runde al twee Bubble Bars, in Wijnegem Shopping Centrum en in Antwerpen, voor ze een derde vestiging openden in Gent. “De populariteit van bubbelthee is enorm gestegen tegenover 2014, toen we ons eerste vestiging openden”, vertelt Goi.

Net zoals in de andere vestigingen, kan je in Gent proeven van verschillende soorten bubbelthee. Met siroop van mango, aardbei, honing, ananas of meer. Ook de parels kies je zelf: appel, limoen, passievrucht, enzoverder. Daarnaast kan je ook enkele Aziatische snacks kopen zoals zwarte chips en ramen. “Dat en het feit dat we onze bubbelthee met hopen liefde maken, maakt onze bar anders dan de andere”, glundert Goi.

Bubble Bar, Veldstraat 37, 9000 Gent. Open van maandag tot en met zaterdag en op koopzondagen van 12 tot 19 uur. Op zaterdag vanaf 11 uur.

