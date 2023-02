Brutale overval op Lisbeth (87) hakt er stevig op in: cafébazin opgenomen in ziekenhuis na reeks angstaanvallen

Het viertal sloeg op de vlucht, en Lisbeth bleef ontredderd en volledig in shock achter. “Voor hetzelfde geld was ik er niet meer geweest”, vertelde ze amper enkele uren na de feiten. De ‘oudste cafébazin van Gent' probeerde het drama niet aan haar hart te laten komen, en opende de dag zelf nog haar deuren, met de hulp van enkele familieleden. De steun die ze van vrienden kreeg deed haar deugd, maar de overval bleef door haar hoofd spoken. Deze week werd het haar eventjes allemaal te veel. “Ze had last van angstaanvallen”, klinkt het bij dichte vrienden. “Donderdag werd ze weer overmand door emoties, waardoor ze met een ambulance naar het ziekenhuis werd overgebracht. Alles is intussen wel weer onder controle.” Het café was vrijdag niet geopend. Mogelijks is dat ook komende dagen niet het geval, zodat Lisbeth even kan bekomen.