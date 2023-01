Brutale dief gaat op rooftocht in studentenkoten: “Ik denk dat hij in mijn kot is geweest toen ik aan het slapen was”

Dat de dief bijzonder brutaal te werk ging bleek uit de getuigenis van een slachtoffer. “Ik denk dat hij in mijn kot is geweest toen ik aan het slapen was”, verklaarde de jonge vrouw tijdens de zitting. De twee studentes stelden zich in de rechtbank burgerlijke partij en vroegen een schadevergoeding van respectievelijk 1.219 en 550 euro. De speurders konden de identiteit van de dief achterhalen, maar deze is ondertussen alweer op vrije voeten. Hij stuurde ook zijn kat naar het proces. Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van één jaar en een geldboete van 208 euro. Het valt echter te betwijfelen of de beklaagde aanwezig zal zijn bij het aanhoren van zijn vonnis.