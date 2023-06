Brusselse politie valt binnen in huis in Oostakker bij Gent: vluchtende mensen zijn in de kraag gevat

Vakbonden proteste­ren aan rechtbank voor start van zaak tegen Delhaize

Zo’n honderd vakbondsmilitanten hebben vrijdag geprotesteerd tegen acties van Delhaize. Dat deden ze aan de rechtbank in Gent, waar gepleit werd in een rechtszaak tegen de supermarktketen. Tijdens een blokkade bij een filiaal in Gent werden verschillende militanten opgepakt en naar het politiekantoor overgebracht. Dat Delhaize deurwaarders inzette om de blokkades in de kiem te smoren, kan volgens de bonden niet.