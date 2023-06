Brusselse politie valt binnen in huis in Oostakker bij Gent: vluchtende mensen zijn bij de kraag gevat

Al sinds 5 uur vanochtend is de politie druk in de weer op de Antwerpsesteenweg in Oostakker, vlak tegenover de ZEB. Met de hulp van de Gentse politie en een politiehelikopter werd er maandagochtend een huiszoeking gedaan in een woning, die enkele tientallen meters van de straatkant gelegen is. Volgens buurtbewoners werden er enkele personen gearresteerd, en sloegen er nog een paar op de vlucht. Zij konden uiteindelijk ook gevat worden.

Gewonden?

In de loop van de voormiddag kwam ook een ambulance ter plaatse. Het is nog onduidelijk of er gewonden vielen bij de huiszoeking. Rond de middag was de Brusselse politie nog steeds aanwezig. Het onderzoek is in handen van het Brusselse parket. Zij konden voorlopig geen informatie verschaffen.