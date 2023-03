Brusselse bende pleegt twee nachtelijke overvallen in Gent: “We kwamen naar hier om ons te amuseren”

Dronken man veroor­deeld tot 100 uur werkstraf na zinloos geweld tegen Gentse agent: “Hij heeft me waarschijn­lijk ‘vreemde­ling’ of ‘mietje’ genoemd, maar dat weet ik niet meer”

Een dronken man die bijna anderhalf jaar geleden een man, die rustig een frietje zat te eten op het Walter De Buckplein, in elkaar sloeg, is maandag veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Het slachtoffer, aan de slag bij de Gentse politie, kreeg een schadevergoeding toegekend. “Ik liet het aan mij voorbijgaan, maar hij bleef me maar belagen”, aldus het slachtoffer.