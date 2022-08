Bruschetta bar in Donkersteeg na maand alweer gesloten: “In september komen we terug met iets nieuws”

Gent Christiaan (58) is één van de laatste schoenma­kers van Gent: “Vroeger herstelde ik 100 schoenen per week, nu maar 35 meer”

Het is een uitstervend beroep, schoenmaker. In Gent is Christiaan Van den Bosch (58) bij de laatste. “Toen mijn vader begon, waren er nog 330 schoenmakers in de stad”, zegt hij. “Nu zijn we maar met 13 meer. Verspreid over heel Gent, met deelgemeenten bij.” De grote boosdoener? Sneakers.

