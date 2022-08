Bruisende Patershol- en Oudburgfeesten groot succes: “We zien steeds meer jongeren en gezinnen”

GENTHet zit er alweer op! Na uitzonderlijk vier dagen shoppen, eten, drinken en dansen in de straatjes van het Patershol en langs het Oudburg sluiten de tentjes van de dekenijen weer. De sfeer was top, het weer tropisch en de muziek maakte het af. “Het blijft altijd wel gezellig.”

Precies hoeveel mensen er zich door de smalste straatjes van Gent en langs het water wurmden, dat weten we niet. “Het hele verlengde weekend is het voor ons gevoel druk maar gezellig gebleven”, klinkt het bij Maaike Vanderweëen van dekenij aan het Oudburg. De Oudburgfeesten, zo goed als niet te onderscheiden op de kaart van de Patersholfeesten, gingen ei zo na niet door, tot er toch een subsidie kwam van Puur Gent. “We zijn erg blij dat we hebben doorgezet, want het resultaat mocht er zijn. Zeker op zaterdagnacht was er een dik feestje, mensen stonden te dansen tot in de straten”.

Geen problemen, wel veel sfeer

Op maandag sluiten die andere, nogal naburige buurtfeesten in het Patershol, af met een rommelmarkt. Daar komt veel volk naar kijken. Vooral op het Kaatsspelplein, epicentrum van de Patersholfeesten was het tijdens het weekend drummen. Sfeerbeheer moest het pleintje twee keer afzetten, maar problemen leverde dat niet op. “Het is altijd druk”, zegt Marc Claus van de Dekenij Patershol. “Dat is dit jaar niet anders, maar het bleef altijd wel gezellig”. Gemoedelijkheid troef dus.

Volledig scherm Bijbabbelen met een pintje, een cocktail en een mastel aan het Patershol © svwg

De Patersholfeesten zijn traditiegetrouw het moment dat er weer leven in de stad komt na de Gentse Feesten. Volgens Claus blijft de formule werken: laagdrempelig en lokaal. “Vroeger hadden we meer oudere mensen, nu zien we ook steeds meer jongeren en gezinnen met kinderen. Het moet dus zijn dat de saus nog pakt. Problemen hebben we zelden of nooit. Na drie jaar had iedereen er duidelijk ook veel zin in”. Volgend jaar keren de Patersholfeesten dus terug, met dezelfde formule.

Party in de straat

Lokaal, zeker, maar aan het Oudburg passeert ook veel volk dat niet van Gent is. “Ik kom naar hier op aanraden van een vriend uit Gent”, zegt Philippe (24) die normaal in Parijs werkt. “Dit soort openluchtfeest, dat overdag heel gezellig is maar waar je ook kan partyen, midden in het historisch centrum, dat is wel echt uniek”, klinkt het bij de Fransman.

Volledig scherm Of feesten aan het Sluizeken! © svwg

Intussen snuisteren talloze gezinnen op de rommelmarkt in de straatjes tussen het Kaatsspelplein en het Oudburg. Om 18 uur sluit die af en dan verplaatst de massa zich voor de laatste feestjes nog naar de pleinen. “Helemaal de moeite, nadien gaan we wel een beetje uitslapen”, klinkt het bij de dekenijen in koor. Al is dat relatief, want om 9 uur ‘s ochtends moeten alle sporen van de feesten verdwenen zijn. Tot volgend jaar.

Volledig scherm En snuisteren op de rommelmarkt op maandag © svwg

