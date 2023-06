Brugvoegen van viaduct Gentbrugge worden opnieuw vervangen

Mees (10) stierf bij explosie in tuin van ouders, nu eert voetbal­club hem met toernooi en 1.000 kraanvo­gels: “Winnen of verliezen maakt voor één keer niets uit”

Vijf jaar nadat een gruwelijke speling van het lot Mees De Beule, toen net 10 jaar oud, het leven kostte, keerden zijn ouders terug naar SKV Oostakker, de club waar hun overleden zoon zo graag voetbalde. Half Oostakker was op de been om het guitige kereltje te herdenken, met 1.000 kraanvogels en een voetbaltornooi. De jongen, die het leven liet toen hij na een ontploffing in de tuin van zijn ouders onder een muur terechtkwam, is duidelijk nog niet vergeten.