Brug over E40 in Drongen volgende week definitief afgesloten

NET OPEN. Iconisch pannenkoe­ken­huis­je Gwenola is helemaal terug: “Marraineke en mama zouden zo trots zijn”

Een pannenkoekske bij Gwenola, generaties Gentenaren die ermee groot geworden zijn. De legendarische eetzaak sloot in 2018 tot spijt van velen de deuren nadat zaakvoerster Marie-Christine de strijd tegen haar ziekte verloor, maar is nu — na enkele succesvolle pop-ups — helemaal terug. Dochter Gaëlle Laurier (43) en rechterhand Fauve Dooms (35) staken het decennia-oude concept van Gwenola in een modern jasje. Liefhebbers van de betere pannenkoek kunnen zich voortaan melden in Ingelandgat 21. “We hebben dit zo gemist”, verzucht Gaëlle samen met vele Gentenaren.