Brug over E40 in Drongen vier maanden afgesloten voor grondige renovatie

Gent Gentse goudsmid maakt juwelen met moedermelk: “Die hoeft niet vers te zijn, diepvries is ook goed”

In Nederland is het al langer een ding, maar in Vlaanderen zijn moedermelkjuwelen nog een nieuwigheid. De Gentse Lien Butsraen (29) is één van de weinige Belgische goudsmeden die ermee aan de slag gaat, want er is wel degelijk veel vraag naar. “Je hebt de klassieke baby-armbandjes, maar een moedermelkjuweel is nog zoveel persoonlijker”, glundert ze.

17 mei