Broer en zus spilfiguren in drugshandel met postpakketten: “Ze werken in opdracht van een criminele organisatie”

GentDe Federale Gerechtelijke Politie heeft dinsdag meer uitleg gegeven over de opmerkelijke drugvangst die deze krant begin december aan het licht bracht. Een Chinese organisatie verstuurde vanuit Spanje meer dan 4.000 kilogram cannabis en hasj. Dat deden ze via... postpakketten. Zeven personen werden aangehouden, waaronder ook een broer en een zus uit Nazareth en Drongen.

Het onderzoek ging van start nadat er in Zaventem bij controle van postpakketten een pakket met cannabis onderschept werd. Dat pakje was bestemd voor een inwoonster van Drongen. “In het buitenland werd een gelijkaardig pakket onderschept, met als bestemmeling haar broer die woonachtig is in Nazareth”, laat de federale politie weten.

Chinese organisatie

Op vraag van het parket werd de zaak verder onderzocht door de federale politie. “Daaruit bleek dat deze bestemmelingen deel zouden kunnen uitmaken van een grotere bende. Zo werd ontdekt dat een familie (vader, twee zonen en dochter) zich vermoedelijk inlaat met het ophalen van postpakketten in Vlaanderen die vanuit Spanje zijn opgestuurd. Ze zouden dit doen in opdracht van een criminele organisatie die op verschillende manieren drugs invoert vanuit Spanje.”

Naast het versturen van postpakketten zouden er ook drugs met een vrachtwagen overgebracht worden vanuit Spanje naar België. “De bende huurt daarvoor een box bij een opslagbedrijf in Overijse. Nadien worden de drugs verhandeld naar de afnemers (dealers) toe. De leiding van deze organisatie blijkt voornamelijk uit leden van Chinese origine te bestaan.”

Huiszoekingen

In navolging van het onderzoek werden op 7 december tien huiszoekingen uitgevoerd (onder andere in Leuven, Overijse, Drongen, Nazareth, Aalst, Geel, Brussel en Kortrijk). Daarbij werden zo’n 20 kilogram hasj, 11 kilogram cannabis, meer dan 40.000 euro aan cash geld, luxegoederen zoals dure horloges en juwelen ter waarde van meerdere tienduizenden euro’s en twee auto’s in beslag genomen. Verder troffen de speurders nog verboden (vuur)wapens aan bij de huiszoekingen. Ook werden er zeven verdachten opgepakt, waarvan er vier door de onderzoekrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst werden. Het gaat om twee Belgische en twee Chinese personen. De drie anderen werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Volledig scherm Heel wat drugsgeld werd aangetroffen bij de huiszoekingen. © DVEG

“Door verdere nauwe samenwerking met de Spaanse en Tsjechische politiediensten konden eind december 2022 twee vermoedelijke kopstukken gearresteerd worden in Tsjechië. Eén van hen werd op 30 december 2022 overgeleverd aan België, de andere zal binnenkort overgeleverd worden”, aldus de federale politie. “Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de bende mogelijk meer dan 400 pakketten ingevoerd heeft, met in totaal meer dan 4 ton aan drugs.”

Speurhonden

Het is een manier van werken die niet nieuw is, maar die wel vaker voorkomt. Dat zegt hoofdcommissaris Patrick Willocx. “Daarom zetten we ook meer en meer in op controles. Dat doen we met onze speurhonden die bijvoorbeeld de pakketten in het sorteercentrum Gent X controleren.”

