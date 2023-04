Britse voetbalsupporters nemen centrum Gent over, voorlopig geen incidenten: “Mooie stad, maar we zijn hier voor voetbal en bier”

De kindertijd van Wouter Deprez in huis halen? Bezoekers kunnen decor van expo winnen

De expo van Wouter Deprez in de Sint-Pietersabdij is een succes, mede dankzij de decorstukken die de kindertijd van de komiek tot leven roepen. Schrijf je een bijzonder verhaal over een van die stukken, dan maak je kans om ze in huis te halen.