Britse voetbalsupporters feesten in hartje Gent, voorlopig geen incidenten gemeld

NET OPEN. Mohammed en Feras openen Palestijns restaurant in Ledeberg: “Van broodjes met kofte tot shakshuka”

Ben je benieuwd naar de Palestijnse keuken of kan je er niet genoeg van krijgen? Dan ben je in Shakshuka, het nieuwe restaurant van Mohammed Aldachma (48) en Feras Aliaf (25) in Ledeberg, aan het juiste adres. Op de kaart staan heerlijke gerechten zoals geroosterde bloemkool, broodjes met gemarineerde kip en schotels met lamsvlees.