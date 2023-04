Britse toerist belandt om 5 uur ‘s ochtends in het water in Gent: slachtoffer naar ziekenhuis overgebracht

Romeo & Julia, maar dan écht. Het verhaal van Judith en de eerste Graaf van Vlaanderen in Theater Box

Tot voor kort was ze een nobele onbekende uit een ver verleden, maar daar bracht Tom Waes met het tv-programma ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ verandering in. Judith, de stammoeder van de Graven van Vlaanderen is nu een ‘bekende Gentse’. Haar verhaal wordt donderdag gebracht in Theater Box.