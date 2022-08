Britse cultcomedien Kim Noble trapt theaterseizoen af voor kunstencentrum CAMPO

GentHet nieuwe theaterseizoen van het Gents kunstencentrum CAMPO staat voor de deur, en het is de excentrieke Britse kunstenaar Kim Noble die aanbelt, met een dode eekhoorn op zijn hoofd. In zijn absurd-humoristische show ‘Lullaby for Scavengers’ heeft hij het, in zijn unieke stijl, onder andere over onze angst voor eenzaamheid, maar ook over onze wensen en dromen.

Het is reeds de derde keer dat de bekroonde Britse comedian en videokunstenaar Kim Noble wordt geprogrammeerd door kunstencentrum CAMPO. In 2017 begon hij er namelijk een residentietraject, waarna hij een live-radiovoorstelling maakte en nu bezig is aan de voorstelling ‘Lullaby For Scavengers’, een trilogie rond eenzaamheid en vriendschap.

Gevarieerd programma

Het perfecte startschot voor een boeiend seizoen, want bij CAMPO zijn ze druk in de weer geweest om opnieuw een gevarieerd programma in elkaar te knutselen. “In samenwerking met ONBETAALBAAR en het Design Museum loopt van 8 tot 18 september ook de expo De Spreekstoelen”, vertelt woordvoerder Lennert Hoedaert. “In 2022 gaven wij heel wat designers, studenten, buurtbewoners, kunstenaars en performers de vrijheid om in onbruik geraakte kerkstoelen op hun manier een nieuw leven te geven.” Aan het einde van de expo zullen de stoelen ook te koop aangeboden worden.

Op 26 en 27 oktober brengen Silke Huysmans en Hannes Dereere ‘Out of the Blue’, het het sluitstuk van hun trilogie over mijnbouw. Ze gaan hierbij dieper in op een compleet nieuwe industrie: diepzeemijnbouw. Zij vertellen het verhaal van de onderzoekers, het baggerbedrijf dat de mijnrobot naar de zeebodem bracht, maar ook van de Greenpeace-activisten die zich, letterlijk in het kielzog van de onderzoekers, verzetten tegen deze (mogelijks) toekomstige industrie.

De Boma

Tot slot herleeft ook de derde site van CAMPO. Het buurtgerichte De Boma stelt zijn deuren open voor iedereen die wil samenkomen of samenbrengen. CAMPO ondersteunt er ideeën voor en door buurtbewoners- en organisaties die de omgeving in en rond de Bomastraat een nieuw leven in willen blazen.

Meer informatie:

