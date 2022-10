Brief sturen naar overledene? Dan kan de komende weken op deze Gentse begraafplaats. “Al te vaak vergeten we dat kinderen ook rouwen”

Tussen de grijze graven op de Westerbegraafplaats in Gent blinkt nog tot 6 november een lichtblauwe brievenbus. In de bus -in de vorm van een wolk- mogen kinderen een kunstwerkje of brief posten. Die boodschap komt dan symbolisch terecht bij een overledene.

“Al te vaak vergeten we dat kinderen ook rouwen”, licht Yasmine De Scheemaeker van vzw Missing You uit. “Ze worden soms thuis gelaten van een begrafenis omdat ‘ze nog te jong zijn’ of ‘het toch niet begrijpen’. Maar niks is minder waar. Ook voor kinderen moeten we verlies en verdriet draaglijk maken. En daar kunnen rituelen bij helpen.”

Maar ook aan rouwende volwassen is gedacht. Aan de hoofdingang van begraafplaats, langs Palinghuizen, staat een witte brievenbus van Postkantoor 00/00/00. “Wie hier een brief post en tegelijk gegevens en een postzegel achterlaat, krijgt een kunstwerk in ruil”, zegt initiatiefnemer Tine-Marie Van Damme. “Een van onze twaalf kunstenaars gaat met jouw persoonlijke boodschap aan de slag.”

Het hele project kadert in Reveil, het traditionele rouwmoment op 1 november. “Ook dit jaar strijken we met Reveil neer op de Gentse begraafplaatsen”, weet schepen van Burgerzaken Isabelle Heyndrickx (cd&v). Op de begraafplaatsen van Gentbrugge, Mendonk, Sint-Amandsberg en de Westerbegraafplaats zijn er die dag troostmomenten tussen 17 en 18 uur, met muziek en verhalen. Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig.

Volledig scherm Aan de hoofdingang is een witte brievenbus voor volwassenen te vinden. Tine-Marie Van Damme begeleidt mee het project. © Cedric Matthys

Volledig scherm De lichtblauwe brievenbus voor kinderen hangt er nog tot 6 november. © Cedric Matthys

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.