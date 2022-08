Braziliaans-Japanse topchef begint met Japanse lunchboxen in Gent: “Voor de liefde naar hier gekomen”

GentYoshi Mizuno (33) was chef-kok in het tweede beste restaurant van de Stille Oceaan tot hij voor de liefde naar hier is gekomen. Samen met zijn vrouw Jessy (34) is hij een sushibar gestart in Gent, al laat de sushi nog even op zich wachten. De komende maand kan je wel al bentoboxen (typische Japanse lunchboxen), gyoza en gefrituurde garnalen krijgen.

Een bentobox met gegrilde zalm in huisgemaakte Teriyaki saus, gestoomde rijst, groenten met een huisgemaakte sesamdressing, Japanse pickels en zoete aardappelfrietjes? Of eerder met gefrituurde kip, gestoomde rijst, edamame bonen, Japanse dumplings, pasta met huisgemaakte tonijnsalade en gepekelde komkomers? Of toch nog een andere box, met tijgergarnalen of portobello? In totaal kan je kiezen uit zeven bentoboxen in de ‘Sushi bar bij chef Yoshi’ en ze zien er allemaal fantastisch uit.

Meer nog: ze smaken fantastisch. Niet wonderlijk als je weet dat Yoshihito Mizuno chef-kok was in het tweede beste restaurant van de Stille Oceaan. De half Braziliaans, half Japanner groeide op in Japan waar hij een opleiding tot chef volgde. Hij kookte in hoogstaande Japanse, Braziliaanse, Nieuw-Zeelandse en Australische restaurant tot hij naar ons land verhuisde. Voor de liefde, voor Jessy.

Volledig scherm Sushi by Yoshi © Jill Dhondt

Liefde voor elkaar, en voor eten

Het koppel leerde elkaar kennen toen Jessy als barista werkte in een Australische koffiebar. Ze werden al snel verliefd, reisden veel in de regio en settelden zich vijf jaar geleden in Jessy haar thuisstad Brugge. Daar begonnen ze een foodtruck die goed draaide, tot alle evenementen wegvielen tijdens de pandemie. Dus begon het duo van thuis uit maaltijden te verkopen en dat liep opnieuw als een trein.

Zodanig dat Yoshi een job kreeg aangeboden bij Umamido om nieuwe recepten te ontwikkelen. Twee jaar geleden verhuisde het koppel naar Gent met hun dochter. Nog geen twee maanden na de geboorte van hun zoon, is het koppel klaar voor de volgende stap. De stap waar ze al van dromen sinds ze elkaar leerden kennen: hun eigen sushi bar. Op de Oude Houtlei vonden ze de perfecte plek daarvoor voor.

Voorlopig kan je dus enkel bentoboxen, gyoza (Japanse dumplings) en gefrituurde garnalen krijgen, de sushi volgt nog. “Over een maand gaan we uitpakken met een bijzonder concept: grab and go sushi”, glundert Yoshi. “Het zal hier dan vol frigo’s staan, vol met sushi. Je kan dan gewoon nemen wat je wil en weer op weg. In Nieuw-Zeeland en Australië zie je dat concept wel vaker, maar hier nergens. Zodra onze frigo’s er zijn kunnen we ermee aan de slag.”

Oude Houtlei 13G, 9000 Gent. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 21.30 uur. Bestellen kan via Instagram of Deliveroo.

