Brasserie met de treincoupés bereikt eindstation: “Na 40 jaar is het tijd om te stoppen met de Dampoort”

Anderhalf jaar met uitstel voor Gentse jongeren die filmen hoe ze ‘liefdesri­vaal’ bewuste­loos slaan: “Hij begon vreemde geluiden te maken”

“Jullie leven niet in een film, dat beseffen jullie toch?” De correctionele rechter schudde vijf Gentse jongeren wakker, nadat ze samen een leeftijdsgenoot in elkaar timmerden en brutaal overvielen. De vechtpartij werd, alsof het al niet erg genoeg was, ook nog eens gefilmd. Het slachtoffer liep een dubbele kaakbreuk op. En de aanleiding? Die was eerder banaal.