Brandweer voert evacuatie uit aan Keizerpark, even hinder voor trams

Opnieuw acties aan Delhaize Ledeberg, Watersport­baan en Wondelgem

Op zaterdagochtend wordt er opnieuw gestaakt in verschillende filialen van supermarktketen Delhaize. De personeelsleden voeren nog steeds actie tegen het plan van Ahold om 128 winkels in eigen beheer over te laten aan zelfstandige uitbaters. Vakbonden voerden maandenlang tevergeefs actie. Ze dringen nu aan op meer sociaal overleg. Momenteel zijn de winkels gesloten.