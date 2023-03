Brandweer rukt uit voor melding van gasgeur aan Sint-Anna

De brandweer snelde woensdag rond 21 uur naar de Sint-Kristoffelstraat, een zijstraat van de Keizer Karelstraat vlak bij het Sint-Annaplein in Gent. Een bewoner van één van de huizen had een gasgeur geroken. De politie zette de straat even af zodat de brandweer het gebouw kon inspecteren. Er werden metingen gedaan, maar die waren negatief. Geen gevaar dus, de straat terug werd een half uurtje later terug vrijgegeven.