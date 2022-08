Brandweer rukt uit voor leeggespoten brandblusapparaat

Gent Wegenwer­ken in Oostakker zijn bijna ten einde, maar midden­stand klaagt over parkeerpro­ble­men: “Men beloofde nochtans dat dit een blauwe zone ging worden”

De werken in Oostakker lopen op hun laatste benen. Enkel op het einde van de Lourdesstraat is men nog bezig met nutswerken. Het resultaat oogt fraai, al is bakker Joris Mertens uit de Lourdesstraat niet onverdeeld gelukkig met de huidige stand van zaken. “De laatste tijd ben ik vaak verplicht om me dubbel te parkeren tijdens het laden en lossen omdat er altijd wel een auto voor mijn winkel staat.”

