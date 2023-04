Brandweer rukt uit voor interventie vlak bij Gentse stadsring

Buffalo Tarik Tissoudali breekt vasten tijdens eerste iftar in Ghelamco Arena: “Opbrengst gaat naar Turkije en Syrië”

Voor het eerst is op Belgische bodem een iftarmaaltijd georganiseerd in een voetbalstadion. In de Ghelamco Arena in Gent kwam dinsdagavond een 150-tal moslims en niet-moslims samen om de vasten te breken. Ook buffalo Tarik Tissoudali tekende present.