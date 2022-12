Brandweer rukt uit voor brand aan Rooigem

Gent RESTOTIP. Nieuwe naam, maar zelfde kwaliteit: Pontima brengt Thaise wok aan spotprijs

De Orchidee is dood, leve de Pontima! In de Vlaanderenstraat in Gent zit het bekende Thais restaurant in een nieuw jasje. Daar hoorde ook een nieuwe naam bij. Niet getreurd, de bekende wok-formule -slechts 15 euro voor een rijkelijke portie- bestaat nog steeds.

12:39