Brandweer krijgt tijdelijk ‘privérijstrook’ op Nieuwevaart: “We verliezen hier tot wel 30 seconden per interventie”

“Bij wegenwerken wordt het verkeer steevast omgeleid langs de Nieuwevaart", vertelt Chris De Pauw, luitenant bij Brandweerzone Centrum. “De komende twee weken is de Opgeëistenlaan onderbroken, en ook dat verkeer zal omgeleid worden langs de ring rond Gent. Allemaal goed en wel, maar dat heeft wel een impact op onze dienstverlening.”

Wie regelmatig langs de Nieuwevaart rijdt, heeft ongetwijfeld al eens vol in de remmen moeten gaan bij het uitrukken van een colonne brandweerwagens. Vervolgens valt vooral op hoe moeizaam de voertuigen zich soms een weg door het verkeer kunnen banen, ondanks hun sirenes en zwaailichten. “Op de Nieuwevaart alleen verliezen we soms tot 30 seconden per interventie”, betreurt De Pauw. “Dat kan dus veel efficiënter.”

Bij Brandweerzone Centrum denken ze al 15 jaar na over een oplossing, maar voorlopig kwam die er niet. “We moeten rekening houden met erg veel verschillende factoren en partijen. En hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt. Het is jammer dat ik niet betrokken was bij de heraanleg van de Nieuwevaart en de Gasmeterlaan enkele jaren geleden, want dan had ik die input dan al kunnen meegeven”, aldus De Pauw. Met de werken aan de Opgeëistenlaan zagen ze bij de brandweer dan ook hun kans om tijdelijk een nieuw idee uit te proberen. Langs de Nieuwevaart werd een derde rijstrook aangelegd, waar vandaag parkeerplaatsen voorzien zijn langs de rechterrijstrook. “In onze plannen zou De Lijn hier ook gebruik van kunnen maken, maar de komende twee weken is ze enkel voorzien voor de brandweer.”

Permanente oplossing?

Quote We zijn sneller ter plaatse, het verkeer zal vlotter doorgaan want de rijstrook zal ook door De Lijn gebruikt kunnen worden én we hoeven niet steeds uit te rukken met sirenes en zwaailich­ten, wat het ook aangenamer maakt voor de buurtbewo­ners. Luitenant Chris De Pauw

In de toekomst hoopt Brandweerzone Centrum hier een permanente oplossing van te maken. “Dat heeft voordelen voor iedereen. We zijn sneller ter plaatse, het verkeer zal vlotter doorgaan want de rijstrook zal ook door De Lijn gebruikt kunnen worden én we hoeven niet steeds uit te rukken met sirenes en zwaailichten, wat het ook aangenamer maakt voor de buurtbewoners. Met die laatste groep willen we zeker nog in overleg gaan.” Over twee weken zal het idee geëvalueerd worden. Maar de brandweer denkt nog verder na om hun interventietijd naar beneden te halen. “Op het kruispunt met de Nieuwevaart, de Wondelgemstraat en de Frans van Ryhovelaan willen we slimme verkeerslichten. Op die manier zullen onze voertuigen minder lang voor het rood moeten staan.”

De brandweer kan tijdelijk gebruik maken van een "privérijstrook"

