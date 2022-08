Brandweer geeft tips mee om brandrisico te verkleinen tijdens de hittegolf: “Barbecue liever niet, of voorzie een emmer water”

Het wordt zweten en puffen geblazen deze week, want de hittegolf werd dinsdag officieel ingezet. Bij Brandweerzone Centrum zijn ze op hun hoede, want de hitte én de bijkomende droogte zorgen voor een hoger brandrisico.

Sigarettenpeuken

Om de veiligheid van iedereen te garanderen, geven ze bij Brandweerzone Centrum enkele nuttige tips mee. Een eerste tip zou eigenlijk een vanzelfsprekendheid moeten zijn. “Gooi niet zomaar sigarettenpeuken in het wilde weg. Roken in (natuur)parken en bossen is verboden.” Toch lijkt dat risico niet bij iedereen doorgedrongen. “Laat geen afval en vooral geen glas achter. Glas werkt als een vergrootglas voor de zon en kan zo brand veroorzaken. Ook vuur maken in de natuur is verboden.”