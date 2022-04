Brandweer doet evacuatieoefening in gasopslagklok op Tondeliersite: “We gaan altijd op zoek naar uitdagende locaties”

De twee monumentale gashouders op de Tondeliersite, de enige restanten van de gasfabriek die er ooit stond, kregen in de zomer van 2021 een nieuwe functie. Eén gashouder werd omgetoverd tot ontmoetingsplek, de andere werd volledig gerestaureerd en doet nu dienst als waterreservoir voor de buurt. Het is in die laatste dat het duik- en RED-team van Brandweerzone Centrum een evacuatietraining hebben uitgevoerd.

“We zijn eigenlijk altijd op zoek naar oefenlocaties die een uitdaging vormen voor onze duikers en het RED-team”, vertelt brandweerkapitein Joeri Adriaensens. “Bij de klassieke acties durft er al eens routine in te sluipen, daarom dat die ‘speciallekes’ belangrijk zijn. Bij de oefening in de met water gevulde gastank gingen beide teams ervan uit dat er iemand in het water gesukkeld was. We zijn dan op zoek gegaan hoe we die persoon eruit zouden krijgen, maar ook hoe we zelf in het water moeten gaan.”

De duikers hebben zo proefondervindelijk ontdekt met welke obstakels ze te maken hebben in de gastank. Het RED-team heeft op hun beurt met succes een evacuatie afgerond waarbij er een brancard onderaan de brandladder werd bevestigd. “We hopen natuurlijk dat we nooit zo’n reddingsactie zullen moeten ondernemen. De gastank is trouwens ook volledig omheind. Maar je weet natuurlijk nooit of iemand het idee in zijn hoofd krijgt om in de gastank verfrissing te zoeken op een warme zomerdag", besluit Adriaenses.