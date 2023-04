Brandend voertuig in Merelbeke veroorzaakt file op E40 richting Brussel: rijbaan vrijgemaakt

Minder bezoekers dan vorig jaar, maar kermiskra­mers tevreden over Halfvasten­foor: “De zon schijnt altijd tijdens de opbouw en de afbraak, zo is dat nu een­maal”

De foorkramers blikken - ondanks het mindere weer - tevreden terug op de jaarlijkse Halfvastenfoor In Gent. In de nacht van zondag op maandag startte de afbraak van de meer dan tachtig attracties op het Sint-Pietersplein. Officiële cijfers over de omzet zijn er nog niet, maar de topeditie van vorig jaar werd allicht niet geëvenaard. “De jongeren kwamen uit de Overpoort en bleven. We zagen dat ze blij waren met onze komst.”