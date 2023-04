Brand(je) in openbare toiletten onder stadshal

Opnieuw dodelijke val van dak studenten­ho­me in Gent

Amper drie dagen nadat maandag een oud-student overleed na een val van het dak van studentenhome Vermeylen in Stalhof in Gent, is donderdagavond opnieuw een persoon op identieke wijze om het leven gekomen in de studentenbuurt. Alles wijst opnieuw op een wanhoopsdaad.