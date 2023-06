Brand in kledingwinkel Pull & Bear blijkt accidenteel te zijn: “Ontstaan in ventilatiesysteem”

Jonge vrouw (18) tot drie keer toe geschopt en gewurgd door ex-vriend in centrum van Gent, familie op zoek naar getuigen

Tijdens een avondje feesten in Gent is een jonge vrouw zwaar aangevallen door haar voormalige partner. Die ging haar te lijf in de Overpoort, maar bleef haar achtervolgen tot op de Charles de Kerchovelaan. Daar werkte hij haar tegen de grond en wurgde hij haar. Pas door tussenkomen van vier passanten kon het slachtoffer zich in veiligheid brengen. De politie onderzoekt de feiten.