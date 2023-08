Brand in Gents restaurant ‘De Kastart’ snel onder controle

Prijswin­nen­de prent van Bas Devos krijgt Belgische première op Film Fest Gent

‘Here’, de vierde film van Bas Devos, zal te zien zijn in de officiële competitie van Film Fest Gent. Met ‘Here’ sleepte hij al talloze selecties op internationale filmfestivals in de wacht. Zowel op de Berlinale gooide de film hoge ogen, maar vandaag raakte ook bekend dat de film in Toronto en het New York Film Festival te zien zal zijn. Na de Gentse passage komt de film ook in de zalen.