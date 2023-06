Brand in Gent waarbij vader en twee kinderen omkwamen blijkt ongeval te zijn

Schooldi­rec­teur Jurgen (47) sterft na hartaanval: “Zelfs anders zo stoere tieners staren nu stil voor zich uit”

Ongeloof. Verslagenheid. En oprecht verdriet. Dat heerst er in het College ten Doorn in Eeklo na het plotse overlijden van Jurgen Mollet, de directeur van de BSO-afdeling Practicum. Jurgen was geboren voor het onderwijs en stond eerder jarenlang voor de klas in Don Bosco in Sint-Denijs-Westrem (Gent). De man uit Sint-Margriete (Sint-Laureins) werd amper 47. Een portret.