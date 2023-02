Brand in Gent maakt slachtoffers: 2 gewonden naar ziekenhuis gebracht, 30 mensen geëvacueerd

De brand ontstond maandag omstreeks 23.20 uur in een appartement op de zevende verdieping van het gebouw, gelegen in de Jan Yoensstraat in de Bloemekenswijk. Wat de oorzaak van het vuur was, wordt momenteel nog volop onderzocht. Wat wel zeker is, is dat twee personen gewond overgebracht werden naar het ziekenhuis.