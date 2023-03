Brand in appartement langs Floraliënlaan in Gent werd wellicht aangestoken: één persoon opgepakt

Brusselse bende pleegt twee nachtelij­ke overvallen in Gent: “We kwamen naar hier om ons te amuseren”

Vijf Brusselse jongeren, de oudste amper 20 jaar, riskeren elk een celstraf van één jaar nadat ze eind januari twee nachtelijke overvallen pleegden. ‘Voor de fun’ beroofden ze een vrouw van haar koptelefoon, om een paar minuten later twee personen te beroven in het Citadelpark. Hierbij spoten ze deodorant in het gezicht van de slachtoffers. Tijdens het weglopen riepen ze nog ‘losers’, maar uiteindelijk bleken zij de pineut, toen de politie hen niet veel later inrekende.