Brand Arsenaalsite lelijke streep door rekening van Revive: “Dure grap, en beter afsluiten kan voorlopig niet”

De oorzaak van de brand die zondagavond de lucht van Gentbrugge zwart kleurde, is nog steeds niet bekend. Maar aangezien het gaat om leegstaande gebouwen waar weinig of geen brandbaar materiaal aanwezig is, is het niet onaannemelijk dat de brand moedwillig is aangestoken. De NMBS is vandaag nog eigenaar van het terrein, maar ontwikkelaar Revive krijgt het in handen voor een tijdelijke invulling, voor 4 jaar.

“Verzekeringstechnisch was gelukkig alles in orde", zegt Nicolas Bearelle, zaakvoerder van Revive. “Maar we moeten sowieso zelf een franchise betalen. Dat wordt dus een zware financiële dobber, zeker aangezien we op de Arsenaalsite specifiek gaan samenwerken met non-profitorganisaties zoals het Gents Kunstenoverleg. Zij zullen op de site dingen kunnen organiseren tegen een heel lage kostprijs. Het stuk dat is afgebrand, is maar een klein deel van de site. Maar dat gebouw is sowieso onbruikbaar geworden. Heel jammer, want net daar zou er een buurthuis komen, waar omwonenden zelf terecht zouden kunnen om dingen te organiseren.”

Sociale controle

Eén gebouw minder betekent minder inkomsten, op een financieel plan dat al behoorlijk strak was opgesteld. “Een tegenvaller dus, maar we doen sowieso verder, met heel veel ‘goesting’. Bedoeling is dat onze tijdelijke invulling in augustus wordt opgestart. Vanaf dan zal er meer beweging, en dus meer sociale controle zijn op de site, en hopen we ongelukken als deze niet meer mee te maken. Opgeven doen we sowieso niet.”

Het was niet de eerste keer dat er vuurtjes gestookt werden in de verlaten gebouwen. Hoe dat kan voorkomen wordt, weet Bearelle ook niet. “Het terrein is wel omheind, maar je kan zoiets nooit hermetisch afsluiten. Eens de tijdelijke invulling wordt opgestart, komt er ook wel een andere omheining, maar dat kunnen we vandaag niet zomaar zetten. Daar is bijvoorbeeld een bouwvergunning voor nodig.”

Volledig scherm Brand Arsenaalsite Gentbrugge © Antsje Vandenbroeck