Bram (39) opent ijssalon in Gent, vlak voor de winter: “IJs is van alle seizoenen”

Bram maakte afgelopen zomer furore in zijn thuisstad Vinderhoute met een ijspop-up. Zijn tweede. In 2020 had hij al een pop-up georganiseerd in Middelkerke. “Daar heb ik de smaak te pakken gekregen”, vertelt hij. “Ik werk als interim-manager, maar tijdens de pandemie ben ik ijs beginnen maken bij mij thuis. Ik heb zelfs lessen gevolgd aan een Italiaanse school. De rest is geschiedenis.”

Na twee succesvolle pop-ups, was Bram klaar voor een permanent ijssalon. Na een jaar zoeken, vond hij het perfecte pand in Ledeberg. Het hakmes boven de deur herinnert nog aan de slagerij die hier vroeger was. In de zomer is er keuze uit dertien smaken. Deze winter kan je kiezen uit zes soorten ambachtelijk ijs: vanille, chocolade, mokka, cookies, speculoos en stracciatella. Er is ook sorbet met citroen, aardbei of mango.

“Ik draai al mijn ijs zelf”, zegt Tom trots. “Ik haal de melk zelf bij de boer, pasteuriseer het dan en laat alles nog 12 tot 24 uur rijpen.” Het resultaat is verbluffend lekker. “Beter dan hier ga je niet vinden”, klinkt het. Zeker in de winter. De meeste ijssalons openen in de zomer, maar Bram gaat vlak voor de winter open. Een bijzondere timing. “IJs is van alle seizoenen”, glundert hij. “Ikzelf eet het hele jaar door ijs, en er zijn er nog veel zoals mij.”

Volledig scherm Ambachtelijke chocolade van De Verwennerij. © Jill Dhondt

Meer dan ijs

“Bovendien verkoop ik naast ijs ook ijstaarten, bubbelwafels en chocolade van ambachtelijke chocolatiers.” Op de toonbanken staan heel wat chocolade-Sinten en -pieten, maar ook figuren zoals Kevin De Bruyne en Nijntje in chocolade. Ook voor pralines en ‘chocoladebommen’ – een chocoladebol gevuld met marshmallow die je kan oplossen in warme melk om chocomelk te maken – kan je hier terecht.

Dit openingsweekend kan je ook een adventskalender met chocolade winnen bij eender welke aankoop. Ga dus zeker eens langs om lekkere chocolade of een verfrissend ijsje te scoren. Hier geraken is gemakkelijk: De Verwennerij zit aan de rand van het centrum, in Ledeberg. Makkelijk bereikbaar vanuit het historisch centrum, maar ook van buiten Gent. Parkeren kan quasi aan de deur.

De Verwennerij, Veldwijkstraat 2, 9050 Gent. Open op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 14 uur.

