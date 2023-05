Braderie Publique: kraampjes in 50 straten tegelijk

Mama’s samen aan tafel in de Muide: “Het advies is belangrijk, maar de connectie met elkaar doet er toe”

Een tiental vrouwen zitten, met een tasje koffie en een baby op de arm, in een kringetje. Vooraan legt een vrijwilliger van De Opvoedwinkel uit hoe kleine kindjes zichzelf kunnen troosten (spoilers: moeilijk). De babybabbelsgroep, recent in een nieuw jasje, van De Sloep helpt mama’s om een netwerk te vinden, over alle talen en culturen heen. Wij luisteren even mee.