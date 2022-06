Braderie Publique belooft succes te worden: “Nog geen winkel maar wel al een kraam om straat en klanten te leren kennen”

GentVeel blije gezichten in de Gentse binnenstad donderdag. Dankzij de Braderie Publique - die tot zondag duurt - geraken handelaars van hun stock af, terwijl shoppers zotte koopjes kunnen doen. “In Antwerpen bestaat zoiets niet”, zegt een van hen tevreden. “Terwijl het een ideale manier is om je winkel in de kijker te zetten.”

Vroeger hield elke dekenij of straat apart een braderie, maar jaren geleden werd beslist om één grote uitverkoop te organiseren in Gent. Zo komt het dat de Gentse binnenstad weer vol kraampjes staat, vier dagen lang. “Een kans om onze straat en onze eigen winkel in de kijker te zetten”, zegt Jean-Paul van a.puur.a in Onderbergen. “Hoe meer winkels er meedoen, hoe meer volk we lokken. Daarom probeer ik elke braderie zoveel mogelijk buren te motiveren om ook een kraam buiten te zetten.”

Niet alleen Jean-Paul, maar ook zijn klanten ogen tevreden. Hier krijgen ze 50 tot 70 procent korting. Candice Reijers en Fiona Snauwaert van klerenwinkel Ida Store, vlak aan de Vooruit, gaan nog een stapje verder. “Binnen ligt onze nieuwe collectie, buiten onze stock van de afgelopen jaren. Op dat tweede geven we tot 80 procent korting”, glunderen ze. “We werken vooral met ronde prijzen: 5 euro, 10 euro, 15 euro. Dat maakt een braderie zo anders dan een soldenperiode. In de solden bouwen de kortingen op, bij een braderie kan je meteen koopjes doen. Daarom is het altijd de moeite om eens te passeren.”

Volledig scherm Sophie en Jean-Paul van a.puur.a. © Jill Dhondt

Volledig scherm Candice Reijers en Fiona Snauwaert van Ida Store. © Jill Dhondt

Dat weet ook de 64-jarige Christine (64). Op haar gemak bladert ze door de rekken in de Sint-Pietersnieuwstraat. “Als ik kleren koop, ga ik naar de betere winkels, maar ik ga ook graag op reis”, glundert ze. “Ik moet mijn budget wat verdelen tussen de twee. Daarom is een braderie ideaal. Ik kan kwaliteitsvolle kleren kopen voor een pak minder geld.” Twintigers Emma en Anouk waren, in tegenstelling tot Christine, bij toeval op de braderie gestoten. “We waren gaan lunchen in het centrum, maar we hebben toch een tour gedaan door het centrum toen we merkten dat het braderie was. Zo gezellig.”

In totaal nemen meer dan 180 winkels deel aan de braderie, verdeeld over meer dan 50 straten. Eén van de meest bijzondere kramen is dat van Studio Collect in de Henegouwenstraat, waarvan de winkel nog niet bestaat. “Eind dit jaar gaan we open”, klinkt het. “Waarom we toch al deelnemen aan de braderie? Om de straat en het publiek te leren kennen. In Antwerpen hebben we al vier jaar een juwelenwinkel, maar in Gent kennen ze ons nog niet. Ons kraampje is een ideale kennismaking.”

Braderie Publique loopt nog tot en met zondag 5 juni.

Volledig scherm Studio Collect in de Henegouwenstraat. © Jill Dhondt

Volledig scherm Henegouwenstraat, een van de 50 deelnemende straten aan de Braderie Publique. © Jill Dhondt