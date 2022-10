Van oldtimer tot plug-in-hybride: dit zijn de nieuwe regels voor de Gentse lage-emissiezone

Gent Voor tiende verjaardag van het Festival van de Ambiance is er week lang elke dag ‘Spaghetti Polonaise’

Het dak gaat er op zaterdag 3 december nog eens helemaal af in ‘t Kuipke, want dan is er opnieuw het Festival van de Ambiance. De tiende keer al, dat verdient dus ‘een specialleke’. Daarom zal er een hele week lang spaghetti polonaise op de kaart staan bij het Italiaanse restaurant Antichi Sapori in de Sint-Pietersnieuwstraat. Dé schlageridolen kwamen die al voorproeven.

19 oktober