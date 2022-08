Meer dan 600 dansers swingen op het Upside Down-festival: "Wij moeten in Europa meer leren loslaten”

600 dansers, uren aan de beste muziek, workshops en stapels begeleiders uit meer dan 25 landen, overgoten met een retrosaus. Voila, dat is Upside Down. “Wij zien swingen als stijldansen”, zegt Sep Vermeersch van organisatie Louis Lou. “Maar dat is eigenlijk niet hoe het ontstaan is in de Verenigde Staten. Daar is het echt gewoon een dansstijl waarbij je enkele decennia geleden uitging. Het ontstond vooral in de zwarte gemeenschap, maar uiteraard is het nu overal ter wereld, bij iedereen populair. We gaan stevig uit, maar we verbinden met elkaar, we dansen”.