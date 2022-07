Gent Jazz vult de Bijloke met muziek en gezelligheid: “Wat een verademing”

Groepjes mensen op het gras met een Duvel in de hand, een festivaltent en uitstekend weer om een concertje mee te pikken: alle ingrediënten zijn aanwezig om van Gent Jazz 2022 een prachteditie te maken. Zélfs Sting komt nu echt, al was het ook op de eerste avond al koppen lopen. Veel last-minute beslissers, maar ook op voorhand loopt de ticketverkoop als een trein.

“Ik ben vooral blij dat we nu even écht kunnen genieten”, zegt organisator Bertrand Flamand. Met nog een week te gaan tot Gent Jazz van start ging, kreeg hij een bittere pil te slikken: de Vlaamse subsidiekraan wordt dichtgedraaid. “Mensen willen hier duidelijk zijn, dat is vanavond al heel goed te zien. Na covid, met deze sfeer, dit weer en de prachtige muziek: we zijn een monument en dat willen we zeker op onze twintigste verjaardag vooral vieren”.