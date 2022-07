Bpost krijgt opnieuw kantoor aan Zuid vanaf september, nog geen openingsdatum

Exact één postkantoor kan je nog vinden in het centrum van Gent, dat aan de Zuid sloot in september van 2020 de deuren. Logisch, steeds minder mensen vinden hun weg naar een postkantoor, maar toch enigszins zonde. Dus onderhandelde de stad met bpost en op 1 september krijgt het bedrijf de sleutels van kantoren in het Administratief Centrum Zuid. Die moeten dan nog verbouwd worden.

Gemeenteraadslid Veli Yüksel, die het dossier de laatste twee jaar volgde, reageert opgetogen op de overeenkomst. “Twee jaar geleden was me ter ore gekomen dat Bpost dit kantoor definitief wou sluiten. De burgemeester heeft toen onderhandelingen opgestart met Bpost en met succes. Eens de renovatiewerken aan het Administratief Centrum Zuid afgerond zijn, krijgt Bpost van de Stad Gent een casco ruimte in het gebouw ter beschikking. Bpost zal zelf instaan voor de inrichtingswerken van deze ruimte.”

“De sluiting was een serieus probleem voor oudere Gentenaars die niet zo ervaren zijn in online bankieren. Maar niet alleen voor hen. Een postkantoor is ondertussen de plek waar je pakjes terugstuurt en onbestelde pakjes gaat ophalen. Het wegvallen van het kantoor aan het Zuid was voor heel de buurt een gemis.”

