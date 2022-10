Bovenste verdiepingen parkeertoren Ledeberg afgesloten wegens te veel ongewenst bezoek

Begin juni was het zover, dan ging de parkeertoren in Ledeberg – vlak naast de fly-over – eindelijk open na drie jaar vertraging. Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw en burgemeester Mathias De Clercq knipten vol trots het lintje door terwijl buurtbewoners nieuwsgierig rondkeken. Maar de maanden erna blonk de nieuwe parkeergarage vooral uit in leegstand.

Tijdelijk

Vanaf maandag wordt parkeren op straat duurder in Gent. Een uurtje in de rode zone kost vanaf maandag 3 euro in plaats van 2,5 euro. In de oranje en gele zone tel je 1,80 euro neer in plaats van 1,50 euro en in de groene zone komt er 20 eurocent bij: van 0,80 euro naar 1 euro. Bovendien zal je in grote delen van de binnenstad niet langer dan vijf uur mogen blijven staan.