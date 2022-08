Bouw fietsbrug van 88 meter tussen Zwijnaarde en Merelbeke gestart: “Shortcut van 2 kilometer”

Gent FUBAR voelt zich geviseerd, en gaat procedures van stad aanvechten: “Er werden ons onmogelij­ke dingen gevraagd”

FUBAR, de pop up-discotheek die zich tijdens de Gentse Feesten in het voormalige Fnac-gebouw in de Veldstraat vestigde, heeft er een geweldige editie op zitten. Toch is het er eentje met donkere kantlijnen. “De stad heeft er alles aan gedaan om ons tegen te werken", zegt Alain Demeyer. “De bureaucratie smoort elke goesting om te ondernemen in de nightlife-sector in de kiem.”

27 juli