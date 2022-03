Bouw basisschool Gentbrugge gaat van start: “De buurt kan komen fuiven in de kelder”

Gent / Mariakerke Geen camera's in Gentse crèches: “Investeren in mensen, niet in camera’s”

Moeten er camera’s komen in de Gentse crèches? Die vraag speelt na het drama in de crèche in Mariakerke, waarbij een kindje het leven liet in nog steeds onduidelijke omstandigheden. N-VA vindt van wel, ook om het personeel te beschermen. De stad vindt van niet. “We moeten zorgen dat er altijd voldoende mensen zijn.”

