Boudewijn (47) leert zijn buddy Arfah (36) Nederlands op loopschoenen: “Terwijl we rennen, praten we over alles”

Er wordt een beetje gestretcht en opgewarmd met Sportaround-begeleidster Sigrid om samen enkele kilometers te joggen, maar Arfah Durahman, oorspronkelijk uit Indonesië en zijn buddy Boudewijn Van Autreve hebben er al dusdanig veel kilometers op zitten dat ze het even skippen om met ons te praten. “Toen ik naar hier kwam voor mijn studies, hield ik wel van lopen, maar alleen is maar alleen”, zegt Arfah. Hij is intussen drie jaar in België en volgt nog steeds cursussen Nederlands bij inburgeringsdienst InGent, daar stelden ze hem voor om aan dit proefproject te werken. “Dat kwam goed uit, ik wou net trainen voor de halve marathon”.

Lopen en leren

Dus matchten InGent en Sportaround, die samen de schouders onder dit project zetten, hem met Boudewijn. Je kent hem sowieso van zijn project om elke straat in Gent af te lopen, maar hij is ook sociaal geëngageerd en dus was hij meteen te vinden voor een sportbuddy. “Het is niet de bedoeling dat Arfah de resterende 16 procent van de straten meeloopt met mij”, lacht hij. “Maar af en toe pikt hij wel een laan mee die nog op mijn programma stond”.

Sport en inburgeren, het lijkt geen directe match, maar bij InGent merkten ze dat buddyprojecten, waarbij een Gentenaar gekoppeld wordt aan een nieuwkomer, vaker succes hadden als het duo ook een gemeenschappelijke hobby had. “Vooral lopen kwam vaak naar voor”, zegt schepen voor Gelijke Kansen Astrid De Brucyker. “Dus hebben we in samenwerking met Sportaround dit project opgestart”.

Dat werkt. Want tijdens het lopen praat je veel, je leert er dus Nederlands mee. “Maar we leren ook veel van elkaar, ik vertel wat over Gent, hij wat over Indonesië. Nu trainen we dus ook voor een halve marathon samen”.

10 jaar buddy’s in Gent

Volgens De Bruycker is het de bedoeling om inburgering niet alleen in de klas te laten lopen. “We hebben al talloze buddyprojecten, het is de tiende verjaardag van ons allereerste proefje. Nu springt ook Vlaanderen op de kar. Minister Somers zoekt 10.000 buddy’s voor nieuwkomers, maar wij hebben wel al wat ervaring, durf ik te zeggen”.

Ook Anouk Windey (27) uit Merelbeke heeft haar loopschoenen aan. De kinesiste, diëtiste en Beweging Op Verwijzingscoach hoorde van 2Run op de Boterkoekenloop. “Ik wou al even beginnen met lopen, dit leek me een leuke manier om ook iemand wat te helpen én zelf weer in form te geraken”. Ze werd gekoppeld aan Bella (25), een studente Verpleegkunde die enkele jaren geleden uit Jakarta, Indonesië kwam om hier een opleiding te volgen. “Ik ben niet zo’n goede loper en ik deed het eigenlijk ook niet zo graag”, zegt ze met een lach. “Maar nu leer ik veel sneller Nederlands dan in de klas én ik vind het lopen zelfs een beetje tof”.

De duo’s lopen regelmatig met z’n allen, onder begeleiding van Sportaround, maar spreken dus ook samen af om tussendoor te trainen. “Dan praat je over je hele leven”, vertelt Anouk. “Zo ga ik volgend jaar trouwen en toonde ik mijn jurk aan Bella. Dan hebben we trouwtradities in Indonesië en België vergeleken. Superinteressant, helemaal anders dan hier. Ik haal er dus ook véél uit.”

